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    • 31.03.2023 17:53
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    Son dakika: Silivri'de feci zincirleme kaza: 27 yaralı!

    Son dakika: İstanbul Silivri'de cezaevi personellerini taşıdığı öğrenilen bir servis midibüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

    AJANSLAR
    Silivri’de feci zincirleme kaza:  27 yaralı!

    Son dakika: Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

    27 KİŞİNİN YARALANDI

    Silivri'de akşam saatlerinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    D-100 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
    Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Silivri'de feci zincirleme kaza: 27 yaralı!
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