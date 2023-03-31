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    • 31.03.2023 19:32
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    Ege Denizi'nde korkutan deprem! 31 Mart 2023 AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.05'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    takvim.com.tr
    Ege Denizi’nde korkutan deprem!

    AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    YERİN 7.99 KİLOMTERE DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.05'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir'e 200 kilometre mesafede ve Deprem yerin 7,99 kilomtere derinliğinde oluştuğu bildirildi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.03.31 19:12:18 38.4475 37.2548 9.4 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.03.31 19:05:17 37.3553 24.0797 7.3 -.- 4.4 4.3 YUNANISTAN İlksel
    2023.03.31 18:47:55 37.8112 36.4427 8.9 -.- 2.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.03.31 18:46:11 37.8437 35.3223 7.4 -.- 2.0 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
    2023.03.31 18:41:50 37.8382 44.0250 5.0 -.- 2.6 -.- DERINGECIT-BASKALE (VAN) İlksel
    2023.03.31 18:34:44 37.5070 37.1712 7.8 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.03.31 18:31:39 38.3025 37.6530 6.8 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
    2023.03.31 18:27:20 37.5298 37.0363 13.3 -.- 1.6 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.03.31 18:23:07 38.1033 37.8968 5.2 -.- 2.4 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
    2023.03.31 18:16:07 39.9238 39.7277 5.4 -.- 2.7 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

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    Haberler Güncel Ege Denizi'nde korkutan deprem! 31 Mart 2023 AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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