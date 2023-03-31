Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Vucic ile görüştü!

İKLİM KRİZİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Sıfır Atık Projesi'yle 2017'den bu yana atık yönetiminde elde edilen kazanımları ve 30 Mart tecrübesini paylaştıklarını belirten Erdoğan, "İklim krizine karşı her ülkenin eşit bir şekilde çözümün bir parçası olması yönünde ortak görüş belirttik." ifadesini kullandı.

"TAZİYE DİLEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Emine Erdoğan, "Bayan Vucic'in Sıfır Atık hareketinin önemine binaen destekleriyle mücadelenin bir parçası olacağına inancım tam. Taziye dilekleri için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.