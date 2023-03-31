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    • 31.03.2023 21:45
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    Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Vucic ile görüştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Sıfır Atık Projesi'yle 2017'den bu yana atık yönetiminde elde edilen kazanımları ve 30 Mart tecrübesini paylaştıklarını belirten Erdoğan, "İklim krizine karşı her ülkenin eşit bir şekilde çözümün bir parçası olması yönünde ortak görüş belirttik." ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Emine Erdoğan Sırbistan liderinin eşi ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic ile görüştü. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü Birleşmiş Milletler Özel Oturumu'na katılmak için New York'a gelen Tamara Vucic'i, Türkevi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

    İKLİM KRİZİ GÖRÜŞÜLDÜ

    Görüşmede, Sıfır Atık Projesi'yle 2017'den bu yana atık yönetiminde elde edilen kazanımları ve 30 Mart tecrübesini paylaştıklarını belirten Erdoğan, "İklim krizine karşı her ülkenin eşit bir şekilde çözümün bir parçası olması yönünde ortak görüş belirttik." ifadesini kullandı.

    "TAZİYE DİLEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

    Emine Erdoğan, "Bayan Vucic'in Sıfır Atık hareketinin önemine binaen destekleriyle mücadelenin bir parçası olacağına inancım tam. Taziye dilekleri için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Vucic ile görüştü!
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