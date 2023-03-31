Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" programında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla düzenlenen oturumda şunları söyledi:

Türkiye'de 5 yıl önce başlattığımız "Sıfır atık" projesini, küresel bir harekete dönüştürme yolunda bu tarih, 'dünya' için, çok önemli bir adımdır.

Sanayileşme, insanoğlunu, ihtiyacından çok çok fazla tükettiği, tükettiklerini de düşüncesizce yeryüzüne terk ettiği, bereketten yoksun bir, bolluk sarmalına hapsetti.

"Dünyayı ben mi kurtaracağım?" diye düşünen herkese, seslenmek istiyorum. Evet siz, evet biz, dünya'yı kurtaracağız. Zira, bu gidişatı tersine çevirebilecek son nesil, biziz.



ORTAK VİCDAN ÇAĞRISI

Tabiatın kanunlarından örnek alarak üretim ve tüketim davranışlarımızı dönüştürüp, atıkları tekrar kullanıma kazandıracak, döngüsel bir sistem kurmak zorundayız.

Sıfır atık tohumunu, hangi vicdana ekersek ekelim, mutlaka yeşereceğine inanıyorum. Yeter ki, ortak bir vicdan ve akıl pusulasıyla hareket edelim...



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