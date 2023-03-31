Adalet Bakanı Bozdağ’dan Diyarbakır annelerine çağrı Kılıçdaroğlu'ndan yavrularınızı isteyin!

Diyarbakır'a gelen Adalet Bakanı Bozdağ, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini bin 306'ncı gününde sürdüren aileler ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Bozdağ'ı karşıladı. Bakan Bozdağ, ailelerle tek tek görüşerek, onlara karanfil verdi. Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.
"HERKES BUNLARIN İÇ YÜZÜNÜ GÖRSÜN"
Ziyaret sırasında evlat nöbetini sürdüren baba Süleyman Aydın, HDP ve CHP'ye tepkisini dile getirerek, "Sayın Bakanım biz nasıl HDP Genel Merkezine gittik ve siyah çelenk bıraktıysak aynı siyah çelengi CHP kapısına da bırakacağız. Madem ki terör ittifakı yapmışlar, Kemal Kılıçdaroğlu bunlara sahip çıkıyor, seçime bunlarla girecek, o zaman evlatlarımızı ondan da isteyeceğiz. CHP kapısına gideceğiz. Atatürk'ün partisinin, terörle iş birliği yapan partiyle ne işi var? Kemal Kılıçdaroğlu bizi burada görmemezlikten geldi. Bir gün ziyaretimize gelmedi. Meral Akşener, dönemin İçişleri Bakanı, demek ki hiç terörle mücadele etmemiş. Terörle mücadele etmiş olsaydı burada anne ve babaların gözyaşlarını görüp, ziyaretimize gelirdi. Ziyaretimize gelmedi. HDP, CHP aynı olmuşlar. Herkes bunun farkına varsın. Amaçları Türkiye'yi bölmek ve Suriyelileştirmek. Herkes bunların iç yüzünü görsün." dedi.
"39 AİLE BU MÜCADELE SONUCU EVLADINA KAVUŞTU"
Bakan Bozdağ, ailelerle görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin, insanlık dışı yol ve yöntemlerle evinden, okulundan, yuvasından, işinden, anne ve babasından, ailesinden, kardeşlerinden alınarak, ölüme, dağa götürülen yavrularının hasretiyle yandığını söyledi.
Annelerin yavrularına kavuşma umuduyla büyük bir mücadele başlattığını ve 2019'dan beri mücadelelerini alnı ak ve başı dik bir biçimde yürüttüklerini dile getiren Bozdağ, "39 aile bu mücadele sonucu evladına kavuştu. Kalan 307 aile de evlatlarını bekliyor. İnşallah onlar da bu mücadelenin sonunda yavrularına kavuşacak, hasretleri dinecek." ifadelerini kullandı.