Adalet Bakanı Bozdağ’dan Diyarbakır annelerine çağrı Kılıçdaroğlu'ndan yavrularınızı isteyin!

"KÜRTLERİN EN BÜYÜK SIKINTISI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK"

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mimarlar Odasıdır, Tabipler Odasıdır, öbür bazı odalar var. Hepsi terör örgütünün ağzıyla konuşuyorlar, onlara da söylüyorum. Eğitimle ilgili bir sürü dernek vakıf var, insan hakları ile ilgili bir sürü dernek vakıf var hepsine söylüyorum. Neredesiniz? Burada insan hakları ayaklar altına alınırken bunca çocuğun eğitim hakkı sağlıklı bir yaşam hakkı elinden alınırken teröre dağa ölmeye öldürmeye zorla götürülürken sizin sesiniz niye yükselmedi. Maalesef bunları duyamıyoruz. Onun için de hep şunu söylüyoruz. Biz insan hakları ile ilgili samimi hak ihlali olan kim varsa onların hakkını ayrımsız kim arıyorsa biz onlarla beraberiz. Çocukların, kadınların hakkını kim arıyorsa biz onlarla beraberiz. Ama böyle isimler kullanarak sadece teröristlerin ve terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edenlerin haklarına bakarak biz onlarla birlikte olmadık, bundan sonra da olmayız. İstikametleri doğru olduğu zaman devlette herkeste ona göre hareket edecektir. Onun için adı insan hakları bilmem falan filan olan pek çok dernek ve vakfın emin olun yaptıkları işler ortada, kimlerin peşinden koştukları ortada, kimlerin hakkını aradıkları ortada. Bunların masum insanların haklarıyla uzaktan yakından bilgileri olmadığını çok net bir biçimde ifade etmek isterim."