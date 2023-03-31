Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

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