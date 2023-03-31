Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU
Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Sağlık ekipleri, yaptığı incemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.