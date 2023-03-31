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    • Yaşam
    • 31.03.2023 11:19
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    • 31.03.2023 11:19
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    Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

    Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşi ve çocuğunun cansız bedenlerini buldu. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, eşi Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    AJANSLAR
    Korkunç manzara! Cansız bedenlerini buldu

    Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

    CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU
    Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
    Sağlık ekipleri, yaptığı incemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
    Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

        ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
        Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu
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