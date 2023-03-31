Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken kalleş terör saldırısı sonucu şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 31.03.2023 15:06
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- Son Güncelleme:
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- 31.03.2023 15:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyelerinin saldırısı sonucu şehit düşen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
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