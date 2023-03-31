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    • 31.03.2023 15:06
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit savcı Kiraz için anma mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyelerinin saldırısı sonucu şehit düşen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

    Oktay’dan şehit savcı Kiraz için anma mesajı

    Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken kalleş terör saldırısı sonucu şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
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