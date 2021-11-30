"Ekonomiyi bana emanet edin" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK karnesini hatırlayalım

Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde "CHP lideri Kılıçdaroğlu bir süredir yeni bir PR tekniği deniyor. Ajansın talimatları doğrultusunda evinin mutfağından halka sesleniyor. Son konuşmasında da ekonomik daralmadan dert yanmış.

Yansın tabii, hepimiz konuşuyoruz da kendisini çare olarak sunan Kılıçdaroğlu'nun şimdiye dek yönettiği tek devlet kurumunu iflas ettirdiğini de unutamıyoruz. Ülke ekonomisinin kendisine emanet edilmesini talep eden Kılıçdaroğlu'nun SSK müdürü olduğu dönemden bahsediyorum. Bazı gazete başlıklarını aktarıyorum." ifadelerine yer verdi, okurlarına şu hatırlatmalarda bulundu: