"Ekonomiyi bana emanet edin" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK karnesini hatırlayalım

Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde "CHP lideri Kılıçdaroğlu bir süredir yeni bir PR tekniği deniyor. Ajansın talimatları doğrultusunda evinin mutfağından halka sesleniyor. Son konuşmasında da ekonomik daralmadan dert yanmış.
Yansın tabii, hepimiz konuşuyoruz da kendisini çare olarak sunan Kılıçdaroğlu'nun şimdiye dek yönettiği tek devlet kurumunu iflas ettirdiğini de unutamıyoruz. Ülke ekonomisinin kendisine emanet edilmesini talep eden Kılıçdaroğlu'nun SSK müdürü olduğu dönemden bahsediyorum. Bazı gazete başlıklarını aktarıyorum." ifadelerine yer verdi, okurlarına şu hatırlatmalarda bulundu:
"SSK'nın gizli iflas raporu": Şubatta emekliye maaş ödenmeyecek.
"SSK maaş ödeyebilmek için mallarını sattı": Sosyal Sigortalar Kurumu, yaklaşık 2.5 milyon emeklisinin 6 trilyon 200 milyar lira tutan maaşlarını ödeyebilmek için yurdun çeşitli yerlerinde bulunan 374 gayrimenkulünü Emlak Bankası'na 5 trilyona devretti.
"Dokuz yılda SSK'yı batağa sapladı": 1999'da Kılıçdaroğlu'nu SSK Genel Müdürlüğü'nden alan Çalışma Bakanlığı, başarısızlık tablosunu ortaya koydu. 1991'de SSK Genel Müdürü olan Kılıçdaroğlu, 128 bin kârla aldığı kurumu ertesi sene zarara geçirdi.