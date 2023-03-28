TOGG KURA SONUÇLARI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ! 29 Mart 2023 Togg T10X kura çekilişi CANLI İZLEME ve sonuç sorgulama ekranı!

TOGG için beklenen kura günü geldi. Togg'un C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön sipariş dönemi 27 Mart 2023 tarihinde bitti. Gözler bu kez kura çekilişine çevrildi. 29 Mart 2023 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin tamamlanmasıyla TOGG T10X teslimat süreci başlayacak. Yapılan son açıklamaya göre teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı. Peki; TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Togg kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ve canlı yayın izleme ekranı...