PKK'nın 7'li koliasyona desteğine vatandaş ne diyor? "Aile boyu CHP'liyiz ama Atatürk kalksa bunları sopalar"

Bir diğer PKK'lı terörist Bese Hozat ise "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme kararı aldık." şeklindeki konuşması ile muhalefete desteğini bildirdi!

TAKVİM.COM.TR VATANDAŞA SORDU

Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak HDPKK'nın 6+1'li koalisyona desteğini "Terör örgütü elebaşlarının açıklamaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" ifadeleriyle vatandaşa sordu.

"ATATÜRK KALKSA BUNLARI SOPALAR"

Vatandaşlar koalisyonun PKK ile ilişkisine tepki gösterirken bir vatandaş aile boyu CHP'li olduğunu belirterek koalisyona sert sözler söyledi.