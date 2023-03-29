PKK'nın 7'li koliasyona desteğine vatandaş ne diyor? "Aile boyu CHP'liyiz ama Atatürk kalksa bunları sopalar"

CHP İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası terör örgütü PKK'dan ve siyasi uzantısı HDP'den peş peşe destek mesajları geldi.
HDP aday çıkarmayacağını duyurmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek vereceği netleşti.
Bu gelişmelerle birlikte eş zamanlı olarak Kandil'den 6+1'li koalisyona "yolunuz açık" mesajları gelidi.
PKK ELEBAŞLARI DURAN KALKAN VE BESE HOZAT'TAN 7'Lİ KOALİSYONA AÇIK AÇIK DESTEK
PKK elebaşı Duran Kalkan ininden yaptığı konuşmada şu ifadelerle muhalefete desteğini açık açık itiraf etti;
"Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır."
Bir diğer PKK'lı terörist Bese Hozat ise "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme kararı aldık." şeklindeki konuşması ile muhalefete desteğini bildirdi!
TAKVİM.COM.TR VATANDAŞA SORDU
Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak HDPKK'nın 6+1'li koalisyona desteğini "Terör örgütü elebaşlarının açıklamaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" ifadeleriyle vatandaşa sordu.
"ATATÜRK KALKSA BUNLARI SOPALAR"
Vatandaşlar koalisyonun PKK ile ilişkisine tepki gösterirken bir vatandaş aile boyu CHP'li olduğunu belirterek koalisyona sert sözler söyledi.
Koalisyonun vatanı dış güçlere teslim etmek istediğini belirten vatandaş, "Aile boyu CHP'liyiz ama Atatürk kalksa bunları sopalar" ifadelerini kullandı.