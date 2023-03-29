Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı!

"SOLUNUM ENFEKSİYONU"

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı açıklamada, Papa Francis'in son günlerde nefes almakta güçlük çektiğini ve solunum yolu enfeksiyonu tedavisi için birkaç gün hastanede kalacağını belirtti. Papa'nın Covid-19'a yakalanmadığını vurgulayan Bruni, "Testler, birkaç gün tıbbi tedavi gerektirecek bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu gösterdi" dedi. Vatikan tarafından yapılan açıklamada ise, Papa'nın tedavisi nedeniyle önümüzdeki iki gün boyunca planlanan programlarının iptal edildiği duyuruldu.