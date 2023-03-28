Sözcü gazetesinin HÜDAPAR ve Yeniden Refah üzerinden yaptığı yalan habere KADEM'den tekzip

CHP tüm fondaş yayın organlarını kullanarak HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi üzerinden algı operasyonu yapmaya devam ediyor.

CHP'nin yalan üretim merkezi Sözcü gazetesinin "2002'de Kadınlar AKP'yi İktidara Taşıdı, 2023'te AKP Kadınları Gözden Çıkardı" başlığıyla yayınladığı habere KADEM'den tepki geldi.

KADEM tarafından yayınlanan tekzip metninde "Sözcü Gazetesi tarafından, KADEM Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun üç yıl önce Anadolu Ajansı'na verdiği röportaj beyanlarının kesilip, kırpılarak yalan habere konu edilmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan tekzip metninde şu ifadelere yer verildi:

Haberde yer alan "Partinin erkek egemen muhafazakar kanadı, bu isimleri hakarete varan ifadelerle hedefe koydu. İktidar kanadından gelen sert eleştirilere KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Esra Albayrak ve Özlem Zengin hanımefendinin yaşadığı gibi bu ahlaksız dil ve söylem hızla yayılırken, söz konusu edilen kadınlar nesneleştirilerek gözü dönmüş kişilerin nefret objesi haline getirilebiliyor. Bunu hiçbir hal ve durumda kabul edemeyiz. Toplum olarak 'dur' demeliyiz" yanıtını verdi." şeklindeki ifadeler kesinlikle yalandır. Gümrükçüoğlu'nun 3 yıl önce sosyal medyada yürüttüğümüz "Küfürsüz Hayat Mümkün" adlı kampanyamız çerçevesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajdan cümleler, söz konusu haberde maksatlı olarak alınıp apaçık bir şekilde çarpıtılarak habere malzeme edilmiştir.

Sözcü Gazetesi, Başkanımız Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun KADEM'in sosyal medyada kullanılan küfürlü dile dikkat çekmek amacıyla başlattığı kampanya için verdiği röportajdan ürettiği yalan haberle açıktan gazetecilik ve hukuk ilkelerini yok saymıştır. KADEM sitemize ait linkte de görüldüğü gibi verilen röportajın ne 6284 Sayılı Kanun ile ne de son dönemdeki siyasi tartışma ile ilgisi vardır.