Yusufeli’nde baraj suları ilçeye ulaştı: Baraj suları terk edilen binalara girdi!

Çoruh'un üzerinde projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.
"ELEKTRİK ÜRETİMİNE GEÇİLECEK"
558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.
TERK EDİLEN İLÇEYE SULAR DOLMAYA BAŞLADI
22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 113,39 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 85 metreye ulaştı.Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binalara da dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi. Yağışlı geçen son aylarda kar sularının de erimesi nedeniyle suyun bir kısmı dip savaklardan tahliye edilen barajda, kontrollü su tutma işlemine geçildi.
"CİDDİ MANADA SU GELMESİNİ BEKLİYORUZ"
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bölgedeki son durumu ve süren kamu yatırımlarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. Vali Yılmaz Doruk, "Çoruh'ta akış rejim bakımından çok fazla miktar suyun geldiği dönemi yaşıyoruz. İstikrarlı akışın ötesinde sene boyunca gelen suyun yarısı, son 3 ayda geldi. Bu nedenle eski yerleşim yerini hızlı şekilde boşaltmış bulunmaktayız. Karların erimesi ve yağışlı döneme girmiş olduğumuzdan, önümüzdeki günlerde ciddi manada su gelmesini bekliyoruz. Baraj alanının, eski ilçenin hızlı şekilde su ile örtüleceğini düşünüyoruz" dedi.