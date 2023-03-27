Yusufeli’nde baraj suları ilçeye ulaştı: Baraj suları terk edilen binalara girdi!



TERK EDİLEN İLÇEYE SULAR DOLMAYA BAŞLADI

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 113,39 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 85 metreye ulaştı.Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binalara da dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi. Yağışlı geçen son aylarda kar sularının de erimesi nedeniyle suyun bir kısmı dip savaklardan tahliye edilen barajda, kontrollü su tutma işlemine geçildi.

"CİDDİ MANADA SU GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bölgedeki son durumu ve süren kamu yatırımlarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. Vali Yılmaz Doruk, "Çoruh'ta akış rejim bakımından çok fazla miktar suyun geldiği dönemi yaşıyoruz. İstikrarlı akışın ötesinde sene boyunca gelen suyun yarısı, son 3 ayda geldi. Bu nedenle eski yerleşim yerini hızlı şekilde boşaltmış bulunmaktayız. Karların erimesi ve yağışlı döneme girmiş olduğumuzdan, önümüzdeki günlerde ciddi manada su gelmesini bekliyoruz. Baraj alanının, eski ilçenin hızlı şekilde su ile örtüleceğini düşünüyoruz" dedi.