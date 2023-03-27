Seçim üzeri ’ekonomi’ üzerinden operasyon! İngiliz The Economist’in hedefinde yine Başkan Erdoğan var...

Çizdiği felaket senaryolarıyla küresel çetenin kaos tekiçiliğini yapan The Economist yine Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 6+1'li koalisyonun kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından küresel çetenin maşası Terör örgütü PKK Kandil'den 6+1'li koalisyona "yolunuz açık" mesajları gönderirken İngiliz The Economist ise Başkan Erdoğan'ı hedefe koyarak seçim üzeri operasyona girişti.

EKONOMİ ÜZERİNDEN SEÇİM SENARYOSU

"Kritik seçim öncesi Türkiye ekonomisi ödünç zamanla çalışıyor" başlığını atan İngiliz yayın organı TL'nin değer kaybettiğini öne sürerek açıklanan resmi enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Türkiye'ye gelen turistlerin ekonomideki hareketi ve restoranların dolu olduğunu görünce şaşırdığını iddia edilen habere "Ama görünüş aldatıcıdır. Telaşın büyük bir nedeni, orta sınıf Türklerin, resmi olarak %55 olarak ölçülen ancak çok daha yüksek olduğuna inanılan enflasyonun yarın birikimlerini yakıp yıkmasını izlemektense bugünkü kazançlarını harcamayı tercih etmeleridir." şeklinde algı dolu ifadeler yer aldı.

FAİZ POLİTİKASI ELEŞTİRİLDİ BÜYÜME RAKAMLARI KÜÇÜMSENDİ

Faiz indirme politikasının hedef alındığı haberde enflasyonda yaşanan düşüşün de gerçeği yansıtmadığı iddia edilerek, "Büyüme devam ediyor, ancak bunun nedeni ihracattan çok tüketimdeki sürdürülemez artış. Sayın Erdoğan'ın ekonomik modeli yolunda gitmiş gibi görünüyor." denildi.

EKONOMİ VE DEPREM ÜZERİNDEN SEÇİM SENARYOSU

Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden ekonominin daha da kötüleşeceğini iddia eden İngiliz yayın organı meseleyi seçimlere getirdi! Depremin Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanma ihtimalini azalttığı iddia edilen haberde CHP'li araştırmacıların anketlerine gönderme yapılarak, "Kamuoyu yoklamaları şimdi Türkiye liderinin muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört veya daha fazla puan gerisinde olduğunu gösteriyor." denildi.

Seçimlerin 14 Mayıs'ta eğer ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacağına dikkat çeken İngiliz yayın organı, "Türkiye'de iki ayda diğer birçok ülkede olduğundan daha fazla şey olma eğiliminde olsa da, Erdoğan'ın fikirleri tükeniyor gibi görünüyor, özellikle de ekonomi söz konusu olduğunda. Tarihi bir şans sezen muhalefet birleşiyor" dedi.

İNGİLİZ HDP'NİN KARARINDAN MEMNUN

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe gönderme yapılan haberde, "Ülkenin ana Kürt partisi, korkulduğu gibi cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkarmayacağını söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ve muhalefet oyunu bölmekten kaçınacağını öne sürdü." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, İsveç'in terör örgütü PKK'ya karşı yumuşak tavrı sebebiyle NATO üyeliğini bekletilirken Finlandiya'ya onay vermesine de değinilen haberde yine algılara oynandı.

Başkan Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşme üzerinden de operasyon çekmeye çalışan İngiliz, "Yakın zamanda, Erdoğan, Türkiye'nin 2000'lerin başındaki hızlı yükselişinin mimarlarından biri olan Mehmet Şimşek'ten ekibine yeniden katılmasını istedi. Şimşek itiraz etti." iddiasında bulunuldu.

Depremler sebebiyle oluşan hasarın 100 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen haberde, "Bu paranın büyük bir kısmının Batı ülkelerinden gelmesi gerekeceğinden, Erdoğan'ın yabancı yatırımcılar ve müttefiklerle ilişkilerini düzeltmek için her türlü nedeni var." denildi. Başkan Erdoğan deprem sebebiyle sakin bir seçim kampanyası yürüteceği bunun da muhalefetin işine yarayacağı iddia edildi.

MUHALEFETİN İFTİRALARINA DEVAM ETTİLER

İktidarı kaybetme riskinin belirgin hale geldiğinin iddia edildiği haberde "Erdoğan yazı tipine dönmeye başlayabilir" denildi.

Tıpkı muhalefet gibi Merkez Bankası'nın kasasının boşaltıldığı iftarısında atıldığı haberde, "Türk yetkililer, liranın daha fazla düşmesini önlemek için banka kredilerini kısıyor ve on milyarlarca dolarlık döviz rezervi satarak merkez bankasının kasasını boşaltıyor" ifadeleri kullanıldı.

THE ECONOMIST SEÇİM TARİHİ BELLİ OLUNCA OPERASYON ÇEKMİŞTİ

The Economist dergisi geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesi üzerine yine skandal bir habere imza atmıştı.