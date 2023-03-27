Son dakika haberleri... AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak ölçüldü.
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak rapor etti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ