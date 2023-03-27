AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak rapor etti.