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    • Haberler
    • 27.02.2023 21:13
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    • 27.02.2023 21:13
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    Bakan Koca'dan şebeke suyu açıklaması! İlçe ilçe açıkladı: "İçme suyu olarak kullanılmaya uygun"

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Koca’dan şebeke suyu açıklaması!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.

    Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

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