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    • 27.03.2023 12:42
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    Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası çekilen görüntüler: Acının boyutunu gözler önüne serdi!

    "Asrın felaketi"nden etkilenen Adıyaman'da, Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan ve kentin en eski camilerinden olan tarihi Ulu Camii de depremde hasar gördü. Kentin simgelerinden Adıyaman Kalesi ve Adıyaman yazısının olduğu alanın yan taraflarında bulunan ev ve iş yerleri tamamen yıkıldı. Deprem öncesi ve sonrası çekilen görüntüler, Acının boyutunu gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrası acı görüntüler!

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kent merkezinde ve Atatürk Bulvarı'nda çok sayıda bina yıkıldı. Adıyaman'ın genelinde çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olan depremler, Sümer Meydanı, Atatürk Bulvarı, Saat Kulesi ve Hastane Caddesi'nde ev ve iş yerlerini enkaza çevirdi.

    TARİHİ ESERLER DEPREMDE HASAR ALDI

    Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan ve kentin en eski camilerinden olan tarihi Ulu Camii de depremde hasar gördü. Kentin simgelerinden Adıyaman Kalesi ve Adıyaman yazısının olduğu alanın yan taraflarında bulunan ev ve iş yerleri tamamen yıkıldı.

    ACININ BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Depremin açtığı yaraların hızla sarılmaya çalışıldığı kentte, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Kentte deprem öncesinde ve sonrasında havadan kaydedilen görüntüler, Türkiye'yi hüzünlendiren felaketin boyutunu ortaya koyuyor.

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