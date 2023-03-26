MEB’den flaş duyuru, izin verildi! Mahmut Özer ’Kapatıyoruz’ diyerek okullar için o tarihi açıkladı! Kreşler, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren milli eğitim camiasının gerek görevli gerek gönüllü çalışanları ile sahada yer alarak seferber olduğunu belirten Bakan Özer, "Devletimiz bir yandan var gücüyle yaraları sarmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de depremzede ailelerimize konaklamadan yemeğe birçok hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, şu anda Başkent Öğretmenevimizde 350 depremzede vatandaşımız bulunuyor. Ülkemiz genelindeki öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, pansiyon gibi kurumlarımızda ise bugün itibarıyla yaklaşık 60 bin kişiye barınma hizmeti veriyoruz" dedi.