MEB’den flaş duyuru, izin verildi! Mahmut Özer 'Kapatıyoruz' diyerek okullar için o tarihi açıkladı! Kreşler, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Haziran ayında 3 aylık tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. MEB okulların kapanacağı tarihi açıkladı. Öte yandan deprem felaketi sonrası kalan 4 ilde de okullar yarın kademeli olarak açılmaya başlıyor. Milyonlarca öğrenci 6 Şubat'taki deprem sonrası okullarına gidememişti. 71 ilde 20 Şubat'ta diğer illerde de 1 Mart itibariyle okulların tek tek açılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda okulların açılmadığı tek iller olan Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da da 27 Mart itibariyle dersler yüz yüze işlenmeye başlanacak. İşte detaylar...
MEB son dakika duyurular! Okullar ve öğrencilerle ilgili peş peşe kararlar açıklanıyor. Nisan ara tatil, 3 aylık yaz tatili, 4 ilde yüz yüze eğitime ilişkin yeni açıklamalar geldi. MEB'den flaş kararla izin verildi! Mahmut Özer 'Kapatıyoruz' diyerek okullar için o tarihi açıkladı! Kreşler, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
BAKAN ÖZER, ANKARA'DA DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başkent Ankara'ya gelen depremzede öğretmenler ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.
Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ankara'ya gelen ve Başkent Öğretmenevi'nde misafir edilen Depremzede öğretmenler ve aileleriyle birlikte orucunu açtı. İftar öncesi depremzede öğretmenler ve aileleriyle sohbet eden Özer, talepleri dinledi, çözüm için ilgililere talimat verdi.
Depremin yaşandığı ilk günden itibaren milli eğitim camiasının gerek görevli gerek gönüllü çalışanları ile sahada yer alarak seferber olduğunu belirten Bakan Özer, "Devletimiz bir yandan var gücüyle yaraları sarmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de depremzede ailelerimize konaklamadan yemeğe birçok hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, şu anda Başkent Öğretmenevimizde 350 depremzede vatandaşımız bulunuyor. Ülkemiz genelindeki öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, pansiyon gibi kurumlarımızda ise bugün itibarıyla yaklaşık 60 bin kişiye barınma hizmeti veriyoruz" dedi.
BAKAN ÖZER: KONTEYNERLERE EBA'YA ULAŞIM İÇİN 15 BİN TV KURULDU
Öte yandan Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da konteyner kentte yaşayan bir anne ve oğlunun videosunu paylaşarak, "Mehmet Han gibi nice evladımız bir yandan okuluna devam ederken ev ortamında da eğitimlerini kesintisiz sürdürsün diye konteynerlere 15 bin televizyon kurduk. Her yerde ve her koşulda eğitim önceliğimiz, çocuklar geleceğimiz" ifadelerini kullandı.
MEB'DEN ARA TATİLLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimi belli oldu.
Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.
3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.