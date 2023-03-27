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    • 27.03.2023 12:18
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    Başkan Erdoğan afet bölgesine gidiyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere bugün Adıyaman'a gidecek. Erdoğan, temel atma töreninin ardından çadır kent ziyaretinde bulunacak ve Adıyamanlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan afet bölgesine gidiyor!

    Afet konutlarına ilişkin Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin sözleşmeleri yapılarak yapım süreci başladı. 23 Mart itibarıyla ise Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle 17 bin 902 konutun temeli atıldı. Bugün de Başkan Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

    DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPACAK

    Erdoğan, temel atma töreninin ardından çadır kent ziyaretinde bulunacak ve Adıyamanlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen illere ziyaretini sürdürecek.

    1 YILDA DEPREM BÖLGESİNDE TOPLAMDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki, üç ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konutun yapımını başlatacaklarını bildirdi. Bakan Kurum, "Ardından da etap etap şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız." dedi.

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