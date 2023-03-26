Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.03.2023 23:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2023 23:32
    ABONE OL

    Gaziantep’te bağ evinde dehşet: 1 ölü 1 yaralı

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde aile arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bağ evinde yaşanan dehşette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bağ evinde dehşet!

    Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Cebeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bağ evinde aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahla Sinan Kaçan ve Hakan Kaçan vuruldu.



    SAVCILIK OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Sinan Kaçan olay yerinde hayatını kaybetti.

    Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Kaçan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Z kuşağından muhalefete bombandırman!
        Haberler Yaşam Gaziantep’te bağ evinde dehşet: 1 ölü 1 yaralı
            loading
            SON DAKİKA