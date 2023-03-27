HDP'den ayrılarak Türkiye’nin Sesi Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'den Selahattin Demirtaş hakkında gündeme bomba gibi düşecek sözler

Uçak biletleri de her gün yanlış alınıyordu. Fazla pahalı biletler kesiliyordu. Ben bunu 50 kere söyledim. 1 yıl boyunca gücümüz yetmedi arkadaşlar. Yani uçak bilet firmasını değiştiremeyen bir firma olur mu? Türkiye'de başka hiç firma yok mu? Sadece genel başkanın korumasının firmasından bilet almak zorunda mıyız? Bu özgürlük mücadelesinin gereği mi?" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN TALİMATIYLA EŞ BAŞKAN SEÇİLİYOR

Ayhan Bilgen HDP'de eş başkanların Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla seçildiğini söyleyerek "Ben anlatayım dinlerseniz. Demirtaş Sezai Temelli ya da Saruhan Oluç olacak dedi. Sezai Temelli oldu. Buna demokratik parti yönetimi, halk iradesi ve radikal demokrasi denir mi?" dedi.