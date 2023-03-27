HDP'den ayrılarak Türkiye’nin Sesi Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'den Selahattin Demirtaş hakkında gündeme bomba gibi düşecek sözler

HDP'den istifa ederek Türkiye'nin Sesi Partisi'ni kuran eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'de olduğu süreçte yaşanan yolsuzlukları katıldığı bir sohbet odasında anlattı.
SADECE YOLSUZLUKLA ANILIYOR
Yıllardır HDP'de olan Doğu Beyazıt Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluklara tepki gösteren Bilgen, "Doğu Beyazıt Belediyesi kaç dönemdir HDP'de? Ben kendimi bildim bileli Kürt siyasetinde olduğumdan beri Kars HDP'de. 4 belediye başkanından 2'si yolsuzlukla anılıyor arkadaşlar. Bu normal bir şey mi? Doğu Beyazıt halkı bunu hak ediyor mu? 4 kişiden 2'sini yanlış mı seçtiniz?" dedi.
KAPALI KAPILAR ARDINDA CEP DOLDURMA İŞLEMİ
Kapalı kapılar ardında kişisel bir cep doldurma işleminin yapıldığını söyleyen Bilgen, "Çünkü halka hesap vermiyorsunuz. Kapalı kapılar ardında toplumsal kaygılar için yapılıyor gibi kişisel cep doldurma operasyonları yapılıyor. Sonra ne oldu? Parti'den istifaya zorlandı. Ben duvara asın hesap verin dediğimde kötülük mü etmiş oluyorum Kürt halkına. Benim mi yoksa partinin mi kendisini savunması gerekiyor? Neden şimdiye kadar bu şeffaflık yapılmadı? Çünkü Diyarbakır Belediyesi'nden bazı siyasetçilerin kardeşlerinin ihale alması gerekiyor" şeklinde konuştu.