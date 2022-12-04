Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA'nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?
Dünyanın hayranlıkta takip ettiği SİHA'lardan sonra insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA da teker kesme testini başarıyla geçti. Dünya basınının yakın takip ettiği Türkiye'nin yerli ve milli projesine hayranlık artarken Kızılelma'nın dengeli göründüğü ilk uçuşun çok uzakta olmayacağı söylendi. Peki Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nın adı neden Bayraktar KIZILELMA? İşte detaylar...
04.12.2022 13:17 - Son Güncelleme: 04.12.2022 13:17
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz... Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah... Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.
TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI!
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.