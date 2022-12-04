Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA’nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.