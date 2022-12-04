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Haberler Güncel Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA'nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA'nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

Dünyanın hayranlıkta takip ettiği SİHA'lardan sonra insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA da teker kesme testini başarıyla geçti. Dünya basınının yakın takip ettiği Türkiye'nin yerli ve milli projesine hayranlık artarken Kızılelma'nın dengeli göründüğü ilk uçuşun çok uzakta olmayacağı söylendi. Peki Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nın adı neden Bayraktar KIZILELMA? İşte detaylar...

04.12.2022 13:17 - Son Güncelleme: 04.12.2022 13:17
Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA’nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

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Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA’nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz... Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah... Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.

Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA’nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

AYAKLARINI YERDEN KESEN KIZILELMA'YA YAKIN MARKAJ

Kritik bir eşiği aşan Kızılelma, dünya tarafından yakından takip edildi. Yabancı basın insansız savaş uçağı Kızılelma için son derece iddialı ifadelerini kullandı.

Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA’nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

Kızılelma'nın teker kesme testinde oldukça dengeli göründüğü kaydedildi. Haberde, "Kızılelma havalanmak için sabırsızlandığı için, uzun süreli resmi ilk uçuşu çok uzakta olmayabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya basınında gündem: Kızılelma! İşte KIZILELMA’nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.

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