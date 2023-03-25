Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Togg'dan hazımsızlık duyan muhalefete tokat gibi gerçekler! Bir haftada tam 100 bin sipariş verildi

    Kılıçdaroğlu, ”Yerli otomobıl yapıyorlarmış! Hani nerede” dedi. Ama Togg üretildi! 6’lı masa ve 7. ortak HDP’den, kimse görmeye gitmedi! Vatandaş ise güvenini gösterdi! Bir haftada tam 100 bin sipariş verdi. 6 milyar TL ödedi.

    Yüzde ’100’ gurur

    Kemal bey, "Yerli otomobil yapılamaz" diye yaygara kopardı! Akşener, ikna olamadı! Babacan burun kıvırdı! Hiçbiri TOGG'un açılışına katılmadı. Kampüsü gezmeye bile yanaşmadı!



    Vatandaş ise yalanlara kanmadı. 953 bin TL'lik TOGG'a 1 haftada 100 bin başvuru yaptı. Bu güven de Kılıçdaroğlu'na en net mesajı yolladı: Şimdi bir özür dilemeniz gerekmez mi?



    İLGİ 'TOGG' BÜYÜK
    Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. Teşekkürler Türkiye. Heyecan Togg.com. tr ve Trumore'de devam ediyor" ifadesi kullanıldı. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.



        ÇEKİLİŞ 28 MART'TA
        Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg web sitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip çekilişe katılmaya hak kazanacak. Dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.



        7 BÖLGEDE MERKEZ
        Togg, daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor. Kullanıcılarla doğrudan temas yöntemini seçen Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de iş birliği yaptı.



        T10X FARKI
        ✖ 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.
        ✖ 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP).
        ✖ Hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilecek.
        ✖ 0-100 km/s hızlanması 4.8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim'den itibaren teslim edilmeye başlanacak 100. Yıl Özel Serisi'yle birlikte yollara çıkacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Siyasi yağmacı CHP emekli zammına da çöktü!
        Haberler Güncel Togg'dan hazımsızlık duyan muhalefete tokat gibi gerçekler! Bir haftada tam 100 bin sipariş verildi
            loading
            SON DAKİKA