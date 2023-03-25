Togg'dan hazımsızlık duyan muhalefete tokat gibi gerçekler! Bir haftada tam 100 bin sipariş verildi





İLGİ 'TOGG' BÜYÜK

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. Teşekkürler Türkiye. Heyecan Togg.com. tr ve Trumore'de devam ediyor" ifadesi kullanıldı. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.