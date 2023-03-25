Tarabya'da yürek ısıtan anlar! Başkan Erdoğan 8 aylık Lina bebeği sevdi, oyuncak hediye etti: "Allah başımızdan eksik etmesin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
Fotoğrafta: Başkan Erdoğan, Levent`teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi`nde incelemelerde bulundu
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantının ardından, Huber Köşkü'ne gitmek için buradan ayrılan Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.
Fotoğrafta: Başkan Erdoğan Line bebek ile
8 AYLIK LİNA BEBEĞİ SEVDİ
Tarabya minibüs durağına da uğrayan Erdoğan, burada minibüsçülerle bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan, Tarabya'da 8 aylık Lina Çakıcı isimli bebeği de arabanın içinde sevdi ve ailesiyle sohbet etti.
"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
Bebeğin babası Hüseyin Çakıcı da "İlk çocuğun mu diye sordu, durup aldı, sevdi. Ona ufak bir hediye verdi. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı" dedi.