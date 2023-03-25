Tarabya'da yürek ısıtan anlar! Başkan Erdoğan 8 aylık Lina bebeği sevdi, oyuncak hediye etti: "Allah başımızdan eksik etmesin"



Fotoğrafta: Başkan Erdoğan Line bebek ile



8 AYLIK LİNA BEBEĞİ SEVDİ

Tarabya minibüs durağına da uğrayan Erdoğan, burada minibüsçülerle bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan, Tarabya'da 8 aylık Lina Çakıcı isimli bebeği de arabanın içinde sevdi ve ailesiyle sohbet etti.