Ramazan ayında gıda ürünlerinde fiyat sabitleme! Tarım Kredi Marketleri sonrası zincir marketler de indirime gitti

Ramazan ayının başında vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmak için harekete geçen Tarım Kredi Marketleri yine piyasaya öncülük etti. Et fiyatlarındaki indirimden sonra aralarında temel gıda ve temizlik maddelerinin olduğu 154 kategoride, 900 üründe daha fiyatı sabitledi. Tarım Kredi (TK) Marketleri'nin Ramazan boyunca fiyatları sabitlemesi dalga dalga diğer marketlere de yayılmaya başladı. İşte birçok markette indirim ve sabitleme şeklinde yeni halini alan ürün fiyatlarının son hali...
FİYATLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM
Yerel ve ulusal birçok market zinciri başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinde fiyat sabitleme ve indirim müjdesi geliyor. Fiyatlar değişse de marketler raflarda bazı ürünlerde yüzde 25'lere varan indirimler yapacak.
UCUZ ÜRÜN 2.281 NOKTADA
Ramazan'da birçok vatandaşın 'alışveriş sepetini daha ucuza nerede doldururum' sorusuna cevap niteliğinde bir kampanyaya imza atan Tarım Kredi Marketleri, fiyatı günlük değişen manav grubu gibi ürünler hariç temel tüketim ve temizlik ürünlerinde bir ay boyunca fiyatları değiştirmeyeceğini ilan etti.
2 BİNDEN FAZLA NOKTADA İNDİRİMLİ FİYATTAN KAMPANYALI SATIŞ
Ucuz ürünler ülke genelinde 1.590 adet Kooperatif Market, 400 adet KoopMini Market ve 291 adet KoopBakkal olmak üzere toplamda 2.281 adet noktada satılmaya başlandı.
HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?
Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla mercimek, pirinç, bulgur, nohut, fasulye, ayçiçek yağı, tuz, salça, makarna, un, bisküvi, çikolata, meyve suları, su, çay, reçel, tereyağ, margarin, zeytin yağı, peynir, zeytin, şeker, süt, Et Süt Kurumu'na ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile toz deterjan, sabun çeşitleri, ıslak mendil, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Tarım Kredi Marketleri bir ay boyunca fiyat artırımı yapmayacak.