Ramazan ayında gıda ürünlerinde fiyat sabitleme! Tarım Kredi Marketleri sonrası zincir marketler de indirime gitti

ET DE UCUZLADI

Geçtiğimiz hafta kasaplarda ve marketlerde 200 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlanan et ile ilgili de önemli bir adım atılmıştı. Et ve Süt Kurumu et fiyatlarındaki spekülasyonun önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzalamıştı.