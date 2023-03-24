Başkan Erdoğan deprem bölgesinde kalıcı konutların temelini attı

Başkan Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP lideri Mustafa Destici ile birlikte deprem bölgesine gitti. 17 bin 902 afet ve köy konutunun temelini atıp tüm evlerin 1 yılda teslim edileceğini söyledi:

K.Maraş Pazarcık ve Elbistan'daki çifte deprem, 11 ilimizde 307 bin bina ile 893 bin bağımsız bölümün hasar görmesine sebep oldu.

Felaket 50 binin üzerinde can kaybı ile tarihimizin en acı hadiselerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır.

Biz bu topraklarda bin yıldır tabii ve beşeri ne facialar yaşadık.

Kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol akınlarına, Çanakkale'yi geçilmez kıldığımız 7 düvel kuşatmasından terör örgütlerine kadar saldırıya uğradık.

Hiçbiri karşısında yılmadık. Depremin, selin, heyelanın, yangının ve diğer tüm afetlerin yıktığını yeniden yaptık.

Yıkılan her binamızı inşallah yeniden yaparak konutu ile iş yeri ile caddesi ile sokağı ile okulu ile şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye yüzyılına yürüyoruz.

Toprağa verdiğimiz canların hatırasına ebediyen kalbimizde yaşatırken onlara layık olmak için hep birlikte daha çok çalışacak, daha iyi mücadele edecek daha büyük hedeflere yöneleceğiz. 14 Mayıs'a da böyle hazırlanacağız....