Eskişehir'de skandal olay: Depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdüre 1 yıl hapis istemi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadığı Hatay'dan ailesiyle birlikte Eskişehir'e gelen T.N.İ. (15), iddiaya göre nakil için gittiği özel okulda, başörtülü olduğu için kayıt yaptıramadı. Ailenin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, okul müdürü İ.S. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılıkta ifadesi alınan İ.S., Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak okul müdürü İ.S. hakkında iddianame hazırlandı. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, okul müdürü İ.S. için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Lise öğrencisi T.N.İ., iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi:
"Yaklaşık 1 ay önce depremden sonra yaşadığım Hatay'dan Eskişehir'e geldim. Abim ile birlikte özel okula kayıt olmak için gittik. Okul müdürünün odasının kapısı açıktı, kapıdan içeri girerken müdür bana hitaben 'Böyle mi içeri gireceksin?' dedi. Ben de 'Anlamadım' dedim. Müdür tekrardan bana hitaben 'Böyle mi gireceksin?' deyince ben de okul kıyafeti olarak anladım ve müdüre 'Kayıt yaptıktan sonra formamı giyerim' dedim. Müdür formayı değil, 'Başındaki başörtüyü söylüyorum' dedi.