Eskişehir'de skandal olay: Depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdüre 1 yıl hapis istemi

Daha sonra müdür bana 'Seni bu şekilde okula kayıt edemem' dedi. Bana 'Okula girerken çıkartırsın, okuldan çıkarken de geri takarsın' dedi. Ben de 'Neden başörtümü çıkarayım' deyince müdür bana 'Ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Eşim de namaz kılar. Okulun öğrencileri içinde kapalı öğrenci yok, velilerin içinde de kapalı yok, öğretmenlerin içinde de kapalı yok' dedi. Müdür, 'Seni bırakmayacağım güzel yüzlü kızım' diyerek başka bir okula yönlendireceğini söyleyerek telefon görüşmesi yaptı. Müdür daha sona bize kartını verdi. Ben ve abim okuldan ayrıldık. Daha sonra ben Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi'ne kaydımı yaptırdım." dedi.