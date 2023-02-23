Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün eşi Emine Erdoğan'la birlikte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Depremden yaralı kurtulan ve tedavileri devam eden hastalarla bir araya geldi. Erdoğan çifti, önce 248 saatin ardından enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan genç kızın sağlık durumu hakkında bilgi edindi. Ardından Hülyasu Kısa (16) ve Feyza Nur Yakar (8), Miraç Eren Döner (7), Ayça Çepni (10) ile Zeynep Küçükler'i (9) odalarında ziyaret etti. Her biriyle tek tek ilgilenip hediye verdi.
- Güncel
- 23.02.2023 Gazete