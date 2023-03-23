Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da! Deprem bölgesinde Mehmetçik ile ilk iftar





"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Akar, şunları söyledi:





"Tarihimizde ender rastlanan felaketlerden biri ile karşılaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları depremle mücadele konusunda ilk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu.







Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de büyük bir başarıyla vatandaşımızın yaralarının sarılmasına yardımcı oldunuz. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazır olmak için aralıksız eğitim faaliyetlerini sürdüreceğiz."