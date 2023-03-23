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    • 23.03.2023 21:05
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da! Deprem bölgesinde Mehmetçik ile ilk iftar

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ramazanın ilk iftarını depremden etkilenen birlikler arasında yer alan 8. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli personelle yaptı. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları depremle mücadele konusunda ilk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu. Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de büyük bir başarıyla vatandaşımızın yaralarının sarılmasına yardımcı oldunuz" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deprem bölgesinde Mehmetçik ile ilk iftar

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.



    Ramazana da burada giren Akar, depremden etkilenen birlikler arasında yer alan Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığının yemekhanesinde Mehmetçik ile ilk orucunu açtı.



    İftarın ardından Mehmetçiğe hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar terörle mücadelede kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini belirtti.



        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Akar, şunları söyledi:

        "Tarihimizde ender rastlanan felaketlerden biri ile karşılaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları depremle mücadele konusunda ilk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu.



        Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de büyük bir başarıyla vatandaşımızın yaralarının sarılmasına yardımcı oldunuz. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazır olmak için aralıksız eğitim faaliyetlerini sürdüreceğiz."

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        Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da! Deprem bölgesinde Mehmetçik ile ilk iftar
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