Yeniden Refah Partisi’ne istifa şoku: 120 kişi AK Parti’ye geçti!

"YÖNETİCİ ARKADAŞLARIMIZ VE AİLELERİMİZ İLE BİRLİKTE AK PARTİ'YE KATILIM SAĞLADIK"

Yeniden Refah Partisi Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı'ndan istifa ederek AK Parti'ye katılan Zekeriya Doğan ise yaptığı açıklamada "Öncelikle bizleri bu samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı İlçe Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Beka Mücadelesi olarak gördüğümüz 14 Mayıs seçimlerinde Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı sonuçlar almak adına bugün yönetici arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte AK Parti'ye katılım sağladık." dedi.

Doğan devamında, "Tarih bizleri bu mücadelede yanlış saflarda yer tutanlardan eylemesin diyerek, Türkiye'nin kader seçimine yaklaştığımız bu günlerde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın açıklamaları sonrası büyük bir üzüntü duyduk. 6+1 masanın koşulsuz şartsız bir araya geldiği bu dönemde; bizim de yerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı olması gerektiğini düşünerek bugün kalabalık bir heyetle birlikte istifa edip AK Parti'ye katılım sağladık. Rabbim hayr eylesin" ifadelerini kullandı.

Öte ydan AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı'nda rozet takdimi gerçekleştirilerek program son buldu.