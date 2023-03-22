Yeniden Refah Partisi’ne istifa şoku: 120 kişi AK Parti’ye geçti!

Yeniden Refah Partisi Orhangazi İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyelerinden çok sayıda kişi, istifa ederek AK Parti'ye katıldılar. Yeniden Refah Partisi'nde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yapan ve İdari Başkanlık görevinde bulunan Zekeriya Doğan ve beraberindeki grup yaşanan son gelişmeler nedeniyle istifa ederek AK Parti'ye katılım sağladı.
"YENİDEN REFAH PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZ ŞÜPHESİZ Kİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMIŞTIR"
AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı'nda rozet takdiminde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, "Ailemize, teşkilatımıza hoş geldiniz" dedi. Birliğin, beraberliğin çok daha büyük önem kazandığı bu süreçte Partimize ve Liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen teveccüh bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bugün üyeliklerini gerçekleştirdiğimiz Yeniden Refah Partili arkadaşlarımız şüphesiz ki gücümüze güç katmıştır. " dedi.
"120 KİŞİ BUGÜN İTİBARİYLE PARTİMİZE KATILMIŞLARDIR"
AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, "Dünya mazlûmlarının umudu, tarihin omuzlarımıza yüklemiş olduğu sorumluluğu bir Hakk'ın yerine getirmek için gece gündüz çalışırken, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bizlere katılan değerli yöneticilerimizle omuz omuza verip 14 Mayıs akşamı yeni bir zafere imza atacağız. Rozet takdimi yaptığımız arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri ile birlikte yaklaşık 120 kişi bugün itibariyle Partimize katılmışlardır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Parti'mize ve ailemize hoş geldiniz diyorum." şeklinde konuştu.