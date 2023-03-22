Bakan Bozdağ’dan depremzede seçmenlere uyarı: 2 Nisan'a kadar seçmen bilgileri kontrol edilmeli!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da İl Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ise depremzedelerin adres değişikliği ve seçmen bilgilerinde yapılacak olan düzeltmeler için 2 Nisan saat 17.00'ye kadar başvurması gerektiğini söyledi.
"ENKAZLARIN KALDIRILMASI SÜRATLE DEVAM ETMEKTEDİR"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir yıl içerisinde gerek konutlar, iş yerleri, alt yapı, üst yapı bütün yıkılmışların yeniden ayağa kaldırılacağı büyük bir seferberlik dönemi olacaktır. O yüzden seçimler öne alındı. Türkiye seçim riskiyle veya seçimde ne olacak ne olmayacak tartışmalarıyla zaman kaybetmesin, yaraları daha hızlı saralım ülkemiz daha güçlü şekilde yoluna devam etsi diye Cumhurbaşkanımız seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararını aldı.Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları hem merkezde hem ilçelerde hem de kırsalda tamamlanmıştır. Merkezde askıya da çıkmıştır. Vatandaşlarımız itirazlarını usulünce yapabilme imkanına da kavuşmuşlardır. Enkazların kaldırılması süratle devam etmektedir. Bir kaç acil yıkılacak bina hariç acil yıkılacak binaların tamamının enkazının kaldırıldığı gibi, yıkık binaların da enkazları kaldırılmıştır. dedi.
"BİN 942 ÇADIR VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE OLMAK ÜZERE TAHSİS EDİLDİ"
Bozdağ devamında, "Diyarbakır'da barınma sorunu şu anda yaşanmamaktadır. Kurulan 9 çadır kenti tekleştirmek için büyük bir çadır kent kuruldu. Orada bin 942 çadır vatandaşlarımızın hizmetinde olmak üzere tahsis edildi. Ancak gelinen noktada oradaki vatandaşlarımızı da sosyal tesislere, KYK yurtlarına yerleştirmiş durumdayız. Şu anda çadırlarda barınan herhangi bir vatandaşımız da Diyarbakır merkezinde bulunmamaktadır. Tamamı KYK yurtlarında ya da misafirhanelerimizde, sosyal tesislerimizde barınmaktadır. Ayrıca çadır kentimizde muhafaza edilmektedir. İhtiyaç halinde kullanılabilir." diye konuştu.