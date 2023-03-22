Bakan Bozdağ’dan depremzede seçmenlere uyarı: 2 Nisan'a kadar seçmen bilgileri kontrol edilmeli!

2 NİSAN'A KADAR SEÇMEN BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ

Bakan Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ise depremzedelerin adres değişikliği ve seçmen bilgilerinde yapılacak olan düzeltmeler için 2 Nisan saat 17.00'ye kadar başvurması gerekildiğine dairuyarılarda bulundu. Bozdağ, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerde vatandaşlarımızın oylarını kullanmaları, demokratik katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesi ve ülkemizin geleceği hakkında ve gelecekteki yasama üyeleri ve yürütme organları hakkında demokratik hakkını kullanarak sözünü söylemesi son derece kıymetlidir. Malum olduğu üzere deprem nedeniyle bazı vatandaşlarımızın iskanlarını ikametlerini değişik illere aktardığını bildiğimiz gibi öte yandan zaruret nedeniyle sosyal tesislerde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde diğe yerlerde adres değiştirerek ikameti olan çok sayıda vatandaşımız var. YSK seçmenlerin askı listesini muhtarlıklarda ilan ettiği gibi kendi sitesinde de ilan etmiş durumdadır. Vatandaşlarımız seçmen olup olmadıklarını öğrenebildikleri gibi seçmen bilgilerinde yanlışlık varsa bunları düzeltme imkanı da var. Ayrıca seçmen listelerinde ismi görünmüyorsa seçmen olabilmek için gerekli kayıt işlemleri yapma hakkı da bulunmaktadır. Ancak bunun süresi 2 Nisan saat 17.00'ye kadar adresi değişen veya listelede bilgelir eksik ya da yanlış olan vatandaşlarımızın ilgili nüfus müdürlüklerine ve seçimle ilgili birimlere müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalarında büyük önem vardır." ifadelerini kullandı.