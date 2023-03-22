Konut yapılması için depremzedelere zekat verilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı: AFAD'ın zekat hesaplarına para yatırabilirsiniz

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan mesajı yayımlandı. Mesajda, vatandaşlar tarafından Din İşleri Yüksek Kuruluna yoğun bir şekilde sorulan, depremzedelerin ihtiyaçları ve özellikle kalıcı konut yapımı için zekat verilip verilemeyeceğin cevabı kamuoyu ile paylaşıldı.
Vatandaşların zekatlarını daha çok Ramazan ayında vermeyi tercih ettiklerinin ifade edildiği mesajda; "Din İşleri Yüksek Kurulumuz 8 Şubat 2023 tarihinde, 'depremzedelere zekat verilmesi', 15 Şubat 2023 tarihinde de, 'afetzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması' konularında açıklama yayınlamıştır.
Dolayısıyla deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir. Depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında yapılan yardımları organize etmek için yetkili ve sorumlu kılınan AFAD'ın açtığı özel zekat hesaplarına, Kurulumuzca daha önce yayınlanan açıklamalar çerçevesinde, zekat almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekatların verilmesi uygundur." denildi.
TARİFİ İMKANSIZ ACILAR
Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan ayı mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Bizleri bir kez daha, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd u senalar olsun. Bu yıl Ramazan ayını mahzun ve acılı yüreklerle karşılıyoruz. Ülkemiz büyük afetlerle sarsıldı. On binlerce kardeşimizi kaybettik, şehirlerimiz enkaza döndü, vatandaşlarımız evsiz kaldı. Tarifi imkansız acılar yaşadık.