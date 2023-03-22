Konut yapılması için depremzedelere zekat verilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı: AFAD'ın zekat hesaplarına para yatırabilirsiniz

Vatandaşların zekatlarını daha çok Ramazan ayında vermeyi tercih ettiklerinin ifade edildiği mesajda; "Din İşleri Yüksek Kurulumuz 8 Şubat 2023 tarihinde, 'depremzedelere zekat verilmesi', 15 Şubat 2023 tarihinde de, 'afetzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması' konularında açıklama yayınlamıştır.

Dolayısıyla deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir. Depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında yapılan yardımları organize etmek için yetkili ve sorumlu kılınan AFAD'ın açtığı özel zekat hesaplarına, Kurulumuzca daha önce yayınlanan açıklamalar çerçevesinde, zekat almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekatların verilmesi uygundur." denildi.