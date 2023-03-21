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    • 22.03.2023 03:48
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    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

    Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

    "TCSG-28" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki Liberya, Filistin, Haiti ve Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

    Aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve bir süre sürüklendikten sonra yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

    Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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