PKK'NIN PROPAGANDASINI YAPARAK SAKANDAL SÖZLER KULLANDI

Konuşmacılardan Ahmet Türk adeta PKK'nın propagandasını yaparak sakandal sözler sarfetti, "Bu nevruz, bu dönem Sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız. Yine Kürt halkına karşı yürütülen baskıcı anlayışa karşı eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, yine birçok değerli arkadaşımız Selçuk Mızraklı, Gülten Kışanak, bu iktidarın Kürt düşmanlığından dolayı bugün zindanlarda.