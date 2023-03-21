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    • 21.03.2023 09:38
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    • 21.03.2023 09:38
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    Depremin vurduğu Malatya’da iftar çadırları kuruluyor

    Depremin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da görev yapan Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ekipleri, ramazan ayında depremzedelerin iftarlarını açabileceği çadırların kurulumuna başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremin vurduğu Malatya’da iftar çadırları kuruluyor!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yoğun mesai harcayan Van ekipleri, Van Valiliği koordinasyonunda şehrin farklı noktalarında iftar çadırları kurmaya başladı.

    Van'dan gelen belediye ekipleri ve kamu personeli, Battalgazi ilçesindeki Atatürk Anadolu Kız Lisesi, Yeşilyurt ilçesindeki Geri Gönderme Merkezinde bulunan Beydağı konteyner kenti, Malatya Nikah Sarayı bahçesi ve Diniye Çalık İlkokulu bahçesinde iftar çadırları kuruyor.

    İftar çadırlarının yanında mescit de kuran ekipler, depremden etkilenen vatandaşlara Ramazan ayı boyunca çay servisi de yapacak.

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