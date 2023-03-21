Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Bağcılar'daki o apartman bugün yıkılıyor!

Bağcılar'da 9 katlı binanın alttan 4 katının farklı bir bina, diğer 5 katının ise farklı bir bina gibi durması, üst üste iki binayı andırması, dış cephesindeki çatlak ve döküntülerin de dikkat çekmesiyle sosyal medyada gündeme gelen bina hakkında Bağcılar Belediyesinden açıklama geldi.
Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.
Yapılan açıklamada, kentsel dönüşüm çerçevesinde Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacağı ve yıkılacak yerler arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan binanın da bulunduğu belirtildi.