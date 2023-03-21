Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Bağcılar'daki o apartman bugün yıkılıyor!

Bağcılar'da 9 katlı binanın alttan 4 katının farklı bir bina, diğer 5 katının ise farklı bir bina gibi durması, üst üste iki binayı andırması, dış cephesindeki çatlak ve döküntülerin de dikkat çekmesiyle sosyal medyada gündeme gelen bina hakkında Bağcılar Belediyesinden açıklama geldi.