Başkan Erdoğan: Esas mücadelemiz şimdi başlayacak

Başkan Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Katılımcılara teşekkür edip deprem bölgesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı:
11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı, yani artık kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, buralardaki bağımsız bölüm sayısı ise 876 bine varıyor. Hedefimiz, bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını karşılayacak sayıda, kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutu insanlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz."
6 MİLYAR EUROLUK DESTEK
İsveç Başbakanı Kristersson, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Türkiye'deki depremzedeler için 6 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.