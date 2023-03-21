Başkan Erdoğan: Esas mücadelemiz şimdi başlayacak





ERDOĞAN ŞİMŞEK'İ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mehmet Bey, sık görüştüğümüz değerli bir kardeşimiz. Siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. İş dünyasında da yürüttüğü işler var. Mehmet Bey aktif siyaseti düşünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği her türlü göreve hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti" dedi.