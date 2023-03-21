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    Başkan Erdoğan: Esas mücadelemiz şimdi başlayacak

    Başkan Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na bağlandı. Dayanışma için teşekkür edip önemli açıklamalar yaptı: Esas mücadelemiz şimdi başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesini yeniden inşa etmek...

    Esas mücadelemiz şimdi başlayacak

    Başkan Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Katılımcılara teşekkür edip deprem bölgesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı:



    11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı, yani artık kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, buralardaki bağımsız bölüm sayısı ise 876 bine varıyor. Hedefimiz, bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını karşılayacak sayıda, kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutu insanlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz."



    6 MİLYAR EUROLUK DESTEK
    İsveç Başbakanı Kristersson, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Türkiye'deki depremzedeler için 6 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.



        ERDOĞAN ŞİMŞEK'İ KABUL ETTİ
        Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mehmet Bey, sık görüştüğümüz değerli bir kardeşimiz. Siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. İş dünyasında da yürüttüğü işler var. Mehmet Bey aktif siyaseti düşünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği her türlü göreve hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti" dedi.



        45 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK
        Asrın felaketinde 50 bin 96 vatandaşımız can verdi. Yıkımın maliyetinin 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor! Hedefimiz, 1 yılda konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz.

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