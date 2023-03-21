Bakan Varank’tan binlerce depremzedeye kucak açan Yeniden Hayat Lokantası'na ziyaret!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki ikinci depremin merkezi üssü olan Elbistan'da örnek bir dayanışma yaşanıyor. Türkiye, devlet-millet el ele depremin yaralarını sarıyor. Devlet, tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ederken vatandaşlar da imkanları ölçüsünde afetzedelere yardımda bulunuyor. Depremin ardından geçen yaklaşık bir buçuk ayda yardımların da sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor.
HER GÜN 12 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ SICAK YEMEK SERVİS EDİLİYOR
Elbistan'da depremler nedeniyle kapanan bir kebapçı dükkanı da şef Ömür Akkor ve hayırseverler sayesinde yeniden hayat buldu. Akkor'a, İstanbul'un ünlü restoranları Şazeli, Katık ve Seraf destek verdi. Viyana Kahvesi içecek, Fatih Belediyesi ise lojistik hizmeti sundu. Yeniden Hayat Lokantası adı konulan mekanda Ömür Şef, her gün 12 bin kişiye ücretsiz sıcak yemek servis ediyor.
"BİR TEBESSÜM ETMEK BİLE ONLAR İÇİN DEĞERLİ"
Afet bölgesindeki sanayi tesislerini incelemek üzere Kahramanmaraş'ta bulunan Bakan Varank da Elbistan'daki Kriz Merkezi ve konteyner kent ziyaretinin ardından Yeniden Hayat Lokantası'nda depremzedelerle bir araya geldi. Varank, vatandaşların bu mekanda dostluğu ve kardeşliği paylaştığını belirterek, "Önümüz ramazan. Herkes elinden geldiğince depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışmalı, onların gönlünü almak, bir tebessüm etmek bile onlar için değerli." ifadelerini kullandı.