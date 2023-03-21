Bakan Varank’tan binlerce depremzedeye kucak açan Yeniden Hayat Lokantası'na ziyaret!

"RAMAZANDA BURALARA GELİN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şef Akkor da depremin ikinci günü lokantayı açtıkları bilgisini vererek, "Buranın önünden geçiyorduk. Burayı bir lokanta haline getirmek nasip oldu. Biz 5 lokantacı arkadaşız, hiçbir bağış kabul etmiyoruz. Hepimiz 30 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Ne kazandıysak doğru harcayacak yerdeyiz. Her gün yaklaşık 10-12 bin kişiyi lokantada ağırlıyoruz. Yemek bir bahane ama bir kahve içmek, çay içmek, insanlara sarılmak, dertleşmek, bazen kucaklaşıp ağlaşmak bizi de bambaşka insan yaptı." dedi.