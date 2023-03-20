Türkiye’deki aşırı hava olayları: Son 8 yılda rekor artış!

Dünyada su kaynaklarının kuruması, kirletilmesi, doğa tahribatı gibi olumsuzlukların ortaya çıkardığı ve 'küresel ısınma', 'iklim krizi' veya 'iklim değişikliği' gibi sözlerle ifade edilen kriz veya değişiklikler, birçok aşırı hava olaylarına neden oluyor. Türkiye'de 1940 yılından bu yana hazırlanan Meteoroloji raporlarına göre; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 olmak üzere, son 8 yılda aşırı hava olayları rekor seviyede arttı.
METEOROLOJİK AFET SAYISI, HER YIL ARTIYOR
Şiddetli yağış-sel, fırtına, dolu, orman yangını, kar, çığ, yıldırım düşmesi, kuraklık, don, yüksek sıcaklık, heyelan, hortum, sis, şiddetli soğuk ve kum fırtınası gibi aşırı Hava Olayları, Türkiye'nin birçok bölgesinde hem can hem de mal kayıplarına yol açtı. Rapora göre; özellikle 2018'den sonra şiddetli yağış-sel, fırtına, dolu, kar başta olmak üzere her geçen yıl aşırı hava olaylarının giderek arttığı ve yılda 750'nin üzerine çıktığı belirlendi. 2021 ve 2022 yıllarında ise 1000'in üzerinde meteorolojik afet yaşandı.
KURAKLIĞIN HER TÜRLÜSÜ GÖRÜLÜYOR
Meteoroloji'nin sıcaklık, yağış ve kuraklıkla ilgili raporlarına göre de 2023'ün 2 aylık döneminde yağışlar, mevsim normallerinin çok altında gerçekleşti. Standart Yağış İndeksi (SPİ) metoduna göre hazırlanan 2023-Şubat ayı meteorolojik kuraklık durumuna göre; hazırlanan son 3 aylık haritada, Marmara, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı noktalarında 'olağanüstü kuraklık' tespit edildi. Aynı haritada Antalya, İzmir, Erzurum, Artvin, Ardan ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları haricindeki tüm bölgelerde 'olağanüstü' kurak dışında 'çok şiddetli', 'şiddetli' 'orta' ve 'hafif' kurak alanlarının yoğunluğu dikkati çekiyor.