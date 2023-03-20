Türkiye’deki aşırı hava olayları: Son 8 yılda rekor artış!

4 İLDE SON 63 YILIN EN DÜŞÜK YAĞIŞI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 169.1 milimetre ile Rize'de, en az yağış 4.3 milimetre ile Edirne'de, normallerine göre en fazla azalma yüzde 93 ile Edirne'de gerçekleşti. Edirne, Muğla, Aydın ve Uşak illeri, şubat ayı yağışları son 63 yılın en düşük seviyesinde olarak gösterildi. Aydın, Uşak, Manisa ve Edirne çevrelerinde yağışların sadece 1 güne kadar indiği de belirtildi. En fazla artış görülen il ise yüzde 98 ile Artvin oldu. Türkiye genelinde 1991-2020 normali 11 gün iken, şubat ayında ortalama 8.9 yağışlı gün görüldü. Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bitlis çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşirken, Giresun çevrelerinde 20 günün üzerine çıktı.