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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni haftada kritik sel uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni haftada kritik sel uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinin izleri sarılmaya çalışılırken Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yarından itibaren başlayacak olan yağışlar hafta boyu devam edecek. Bazı illerde ise yine sel riski bulunuyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? Deprem bölgesinde sel riski devam ediyor mu? İşte detaylar&hellip;

19.03.2023 22:41 - Son Güncelleme: 19.03.2023 22:41
HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni haftada kritik sel uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji 20-24 Mart 2023 hava durumu raporunu yayınladı. Bu hafta yağış var mı sorusunun yanıtı da birçok bölge için evet oldu. Kritik uyarıların yapıldığı raporda İstanbul ve Ankara hafta ortasından itibaren yağmurlu havayla devam edecek. İşte il il hava sıcaklıkları...

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HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni haftada kritik sel uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Hava durumu bu hafta da yağış gösterdi. MGM'nin raporuna göre birçok bölgede kar ve yağmur yağışı var. Yağmur yağışlarının görülecek bölgelerin başında İç Anadolu ve Marmara'nın doğusu geliyor.

20-24 Mart 2023 tarihleri arasında kar yağışı da çok kuvvetli olacak.

Karla karışık yağmur şeklinde yağışın görüleceği illerin başında Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Erzincan yer alıyor.

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni haftada kritik sel uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Deprem bölgesine yaşanan sel felaketi sonrası yağışların olduğu illerde de kritik uyarılar var.

Bu hafta yağış görülecek iller arasında olan Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Erzincan'da ani su baskınları için yerel yönetimlerden de vatandaşlara uyarı geldi.

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni haftada kritik sel uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni haftada kritik sel uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

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