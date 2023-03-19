HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni haftada kritik sel uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu