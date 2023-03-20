Bakan Akar Malezyalı mevkidaşı Hasan ile görüştü!

"İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE YAPICI VE OLUMLU"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Değerli dostum" diye hitap ettiği Hasan'ı, Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Malezya arasındaki ortak geçmiş ve değerlere vurgu yapan Akar, "İlişkilerimiz son derece yapıcı ve olumlu. Bugüne kadar gelişen iki ülke arasındaki ilişkilerimiz, son yıllarda daha da ivme kazanmış durumda." diye konuştu. Hasan'ın ziyareti ile bu ivmenin devam ettiğini belirten Akar, "İnanıyoruz ki bundan sonra da birliğimiz, beraberliğimiz artarak devam edecektir." dedi.

"ADIYAMAN'DA KURULAN SAHRA SIHHİYE HASTANESİNİN PERSONELİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Bakan Akar, "Millet, devlet olarak tüm gücümüzü seferber ederek depremle mücadelemizi sürdürürken, ilk andan itibaren bizimle birlikte olan ülkeler arasında Malezya da yer aldı. Gerek arama kurtarma personeline gerekse Adıyaman'da kurulan sahra sıhhiye hastanesinin personeline çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kurulan sahra sıhhiye hastanesinin başhekiminin de eğitimini Türkiye'de gerçekleştirmesi bizim için ayrı bir önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.