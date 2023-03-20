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    • 20.03.2023 13:44
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    • 20.03.2023 13:44
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    Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı oyları kiralanacak uçaklarla getirilecek!

    Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tedbirler istikametinde yurt dışında kullanılan oylar, kiralanan özel uçaklarla Türkiye'ye getirilecek. Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olarak belirlendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yurt dışı oyları kiralanacak uçaklarla getirilecek!

    14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle alınacak önlemler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    YURT DIŞINDAN GELEN OY TORBALARI TESLİM ALINARAK YSK'YA ULAŞTIRILACAK

    Alınan karara göre İstanbul Havalimanı Kargo operasyon merkezinde kurulacak Arnavutköy 4'ncü geçici gümrük kapısı seçim kurulu, oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınarak yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasını sağlayacak.

    UÇAKLARLA GETİRİLECEK OY TORBALARININ TESLİM YERİ ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI

    Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklerle daha hızlı ulaşım imkanı nedeniyle, oy pusulaların temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo-kurye kabul teslim yeri İstanbul Havalimanı olarak belirlendi. Yurt dışında Türk vatandaşlarının kullandıkları oy pusulaları ise kiralanan uçaklarla Türkiye'ye getirilecek. Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarının teslim yeri Ankara Esenboğa Havalimanı olarak belirlendi.

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı oyları kiralanacak uçaklarla getirilecek!
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