Yurt dışı oyları kiralanacak uçaklarla getirilecek!

YURT DIŞINDAN GELEN OY TORBALARI TESLİM ALINARAK YSK'YA ULAŞTIRILACAK

Alınan karara göre İstanbul Havalimanı Kargo operasyon merkezinde kurulacak Arnavutköy 4'ncü geçici gümrük kapısı seçim kurulu, oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınarak yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasını sağlayacak.

UÇAKLARLA GETİRİLECEK OY TORBALARININ TESLİM YERİ ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI

Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklerle daha hızlı ulaşım imkanı nedeniyle, oy pusulaların temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo-kurye kabul teslim yeri İstanbul Havalimanı olarak belirlendi. Yurt dışında Türk vatandaşlarının kullandıkları oy pusulaları ise kiralanan uçaklarla Türkiye'ye getirilecek. Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarının teslim yeri Ankara Esenboğa Havalimanı olarak belirlendi.