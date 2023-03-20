Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşecek kabul, saat 16.30'da başlayacak.

KÜLLİYE'DE 4. GÖRÜŞME

Seçim takvimi açısından kritik bir haftaya girilirken Külliye'de önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16:30'da görüşecek. Bu görüşme ile 4. görüşmesini gerçekleştiriyor olacak.

Cumhur İttifakı için Yeniden Refah Partisi'nden de bir açıklama bekleniyor. Oradan gelecek olan yanıt da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin içeriğini netleştirecek.

23 Mart tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı adaylıkları YSK'ya sunulacak. 24 Mart tarihi de protokollerin sunulması için son tarih.