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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16:30'da Külliye'de görüşecek. Görüşme öncesi Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklaması bekleniyor. Gelecek yanıtla görüşmenin içeriği de netleşecek.

    Külliye’de kritik görüşme

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşecek kabul, saat 16.30'da başlayacak.

    KÜLLİYE'DE 4. GÖRÜŞME
    Seçim takvimi açısından kritik bir haftaya girilirken Külliye'de önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16:30'da görüşecek. Bu görüşme ile 4. görüşmesini gerçekleştiriyor olacak.

    Cumhur İttifakı için Yeniden Refah Partisi'nden de bir açıklama bekleniyor. Oradan gelecek olan yanıt da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin içeriğini netleştirecek.

    23 Mart tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı adaylıkları YSK'ya sunulacak. 24 Mart tarihi de protokollerin sunulması için son tarih.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
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