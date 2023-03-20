Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Vatandaşımı bu muhalefetin eline bırakmam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bor karbür tesisini açtı. Deprem bölgesinde vatandaşlarla yaşadığı diyaloğu açıklayıp muhalefete sert çıktı: Vatandaşımı bu muhalefetin eline bırakmam
"Baba bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğumuzu artırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.
Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak haramdır.
CEVHERDEN MÜCEVHERE
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisini açtı. "Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma'da kurulan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılış töreninde, önemli açıklamalar yaptı:
Bu tesis sayesinde yatırım rakamlarının ötesinde ülkemize stratejik katkı sağlıyor...
Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan bor karbür üretim tesisi ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden olacaktır.
Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.
Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Yitirdiğimiz canların acısı yüreklerimizi yakıyor. Milletçe felaketin izlerini sileceğiz.
Deprem kentlerinde vatandaşlarımın şu ifadelerin bize sorumluluğumuzu hatırlatıyor:
Aman bizi bunlara bırakma. Bunlara benim vatandaşım, benim insanım bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde...
Ana muhalefet, Akkuyu Nükleer Santrali'ni geziyor, 'Muhteşem bir eser' diyor. Dönünce ise 'Yaptırmayacağız' diyor.
Benim vatandaşım bunlara 14 Mayıs'ta oy vermeyecek...
Dostlarımızla tek yürek, tek bilek olarak yolumuza devam edeceğiz. Ne söz verdiysek hepsini hayata geçireceğiz...
VERİLEN SÖZLER YERİNE GELECEK
Başkan Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle yemekte bir araya geldi. Depremden etkilenen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, afet bölgesinde yeniden inşa süreci için 1 yıl müsaade isteyerek verilen sözleri yerine getireceklerini ifade etti.