Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Vatandaşımı bu muhalefetin eline bırakmam





Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Yitirdiğimiz canların acısı yüreklerimizi yakıyor. Milletçe felaketin izlerini sileceğiz.



Deprem kentlerinde vatandaşlarımın şu ifadelerin bize sorumluluğumuzu hatırlatıyor:



Aman bizi bunlara bırakma. Bunlara benim vatandaşım, benim insanım bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde...



Ana muhalefet, Akkuyu Nükleer Santrali'ni geziyor, 'Muhteşem bir eser' diyor. Dönünce ise 'Yaptırmayacağız' diyor.



Benim vatandaşım bunlara 14 Mayıs'ta oy vermeyecek...



Dostlarımızla tek yürek, tek bilek olarak yolumuza devam edeceğiz. Ne söz verdiysek hepsini hayata geçireceğiz...



VERİLEN SÖZLER YERİNE GELECEK

Başkan Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle yemekte bir araya geldi. Depremden etkilenen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, afet bölgesinde yeniden inşa süreci için 1 yıl müsaade isteyerek verilen sözleri yerine getireceklerini ifade etti.

