Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay Kırıkhan'da şehit aileleriyle bir araya geldi

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, şehit aileleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Talepleri tek tek not alan Akar, bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi.

Milli Savunma Bakanlığının, devletin konteyner ve çadır üretimi konusunda tüm imkanlarını seferber ettiğini, bununla da yetinmeyip yurt dışından konteynerlerin alımına devam edildiğini aktaran Akar, konteynerlerin belli bir plan dahilinde depremlerin vurduğu 11 ilde dağıtımının sürdüğünü belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, ilgili kurum, kuruluşların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Devlet ve millet omuz omuza mücadele ederek, birlik ve beraberliğimizle geçmişte yaşanan birçok felaketin üstesinden geldik. Bugün de karşılaştığımız bu felakete karşı yapılması gereken ne varsa birlik ve beraberlik içinde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karamsarlık, kötümserlik, ümitsizlik yok. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil, devletimiz 85 milyon ile tek yumruk ve tek yürek olarak yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZİ DURDURAMAZ"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emeklisi, muvazzafı, şehit aileleri ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirterek, Mehmetçiğin tüm başarılarında en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu vurguladı.