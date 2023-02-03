İstemezükçü muhalefetin yüzünü kızartacak rakamlar! 6 yılda maliyetini karşıladı: Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu geçiş

ORTALAMA 196 TL'LİK KAZANÇ

Avrasya Tüneli kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etkenlerin de etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde her bir kullanıcıya 2022 yılında ortalama 196 TL'lik kazanç sağladı. Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda Tünel kullanıcılarının yüzde 23'ü günlük çift yönlü geçişlerde Avrasya Tüneli'ni tercih ettiler.