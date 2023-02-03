İstemezükçü muhalefetin yüzünü kızartacak rakamlar! 6 yılda maliyetini karşıladı: Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu geçiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde Avrasya Tüneli'nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibine bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye edildi.
YATIRIM MALİYETİNİ KARŞILADI
Açıklamada, Avrasya Tüneli'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1,2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını belirtildi.
Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibini bekledi. Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından 100 milyonuncu aracın sahibi Sercan İnal'a, tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye edildi.
ARAÇLARIN YÜZDE 93'Ü OTOMOBİL
Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde konuşan Bakan Karaismiloğlu, "2022 yılında Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 93'ü otomobil, yüzde 6'sı minibüs ve yüzde 1'i motosiklet oldu. 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verilen tünelden 2022 yılı içerisinde 256 bin 264 motosiklet geçişi yapıldı. Araçların tüneli tercih etme oranı Asya yönünde yüzde 50,3 iken, Avrupa yönünde yüzde 49,7 olarak gerçekleşti.
ORTALAMA 196 TL'LİK KAZANÇ
Avrasya Tüneli kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etkenlerin de etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde her bir kullanıcıya 2022 yılında ortalama 196 TL'lik kazanç sağladı. Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda Tünel kullanıcılarının yüzde 23'ü günlük çift yönlü geçişlerde Avrasya Tüneli'ni tercih ettiler.