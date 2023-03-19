Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde gaza bastı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, önceki gün "Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız pistin başında!" paylaşımı yaptı. Dünya basını, Türkiye'nin bu hamlesini manşetlerine taşındı. Yunanistan'da yayın yapan Ptisi&Diastima sitesi TF-X'e büyük yer verdi ve uçağın F-22 ile benzerliğini açıkladı. Ukrayna'nın en önemli medya kuruluşu olan Defence Express'de Türk mühendislere övgüler yağdırıldı. "Türkiye, herkesten hızlı" başlığını attı. Noticias De İsrail de TF-X'in görüntüsünü paylaştı.
TÖREN NİSAN'DA
Milli Muharip Uçak için 18 Mart'ta düzenlenecek tören deprem felaketi nedeniyle ertelendi. Milli Muharip Uçak, Hürjet, ANKA 3 MİUS ve T929 Atak 2 helikopteri gibi dev projeler için nisan ayında tören yapılacağı belirtildi.
HÜRJET TAKSİ YAPTI
Eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, dün piste çıktı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 19.03.2023 Gazete
Milli Muharip Uçak ve HÜRJET, pist başına çıktı
Milli Muharip Uçak ve HÜRJET, pist başına çıktı. Dünya hayran kaldı. Israil’den Yunanistan’a Ukrayna’dan Çin’e onlarca ülke övgüler yağdırdı: Türk mühendisler, harikalar yarattı.
Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde gaza bastı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, önceki gün "Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız pistin başında!" paylaşımı yaptı. Dünya basını, Türkiye'nin bu hamlesini manşetlerine taşındı. Yunanistan'da yayın yapan Ptisi&Diastima sitesi TF-X'e büyük yer verdi ve uçağın F-22 ile benzerliğini açıkladı. Ukrayna'nın en önemli medya kuruluşu olan Defence Express'de Türk mühendislere övgüler yağdırıldı. "Türkiye, herkesten hızlı" başlığını attı. Noticias De İsrail de TF-X'in görüntüsünü paylaştı.
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