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    • 19.03.2023 15:07
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    • 19.03.2023 15:07
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    Jandarmadan nokta operasyon: Terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda ana silah deposu olarak kullanılan mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Jandarmadan nokta operasyon

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde 17-18 Mart tarihlerinde bir operasyon gerçekleştirildi.

    MAĞARALAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
    Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde ana silah deposu olarak kullanılmış üç adet mağara bulundu.

    Mağaralarda yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne ait 7 adet RPG-7 roketatar, 3 Bixi makinalı tüfek, 19 bin 600 adet fişek (AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği), 305 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet antitank mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 adet tüp, 1 adet ocak, 3 adet 350 metre halat, 1 adet dürbün, 20 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonun ardından ele geçirilen malzemeler imha edilerek, tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

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    Haberler Güncel Jandarmadan nokta operasyon: Terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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