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    • 18.03.2023 15:22
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    Emine Erdoğan'dan "18 Mart" mesajı: İşgal ruhuna karşı vatan sevgisi, cesaret ve azim galip geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Şanlı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Emine Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

    Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

    "108 yıl önce işgal ruhuna karşı vatan sevgisi, cesaret ve azim galip geldi. İnancı ve istikbali uğruna ölümü göze alan Türk milleti, tarihin akışını değiştirdi. Şanlı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan'dan "18 Mart" mesajı: İşgal ruhuna karşı vatan sevgisi, cesaret ve azim galip geldi
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