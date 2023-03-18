Depremzedeler için bağış şovu yapıp parayı ödemeyenler yandı! Tek tek ifşa edilecekler





BAĞIŞ 115 MİLYARI GEÇTİ

Dünyaya örnek olan kampanyada, depremzedeler için tam 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası bağı taahhüt edildi.

Yardımseverler, AFAD ve Kızılay için 9 milyon 10 bin SMS göndererek kampanyaya destek verdi.

15 Şubat'ta gerçekleştiren kampanyaya iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genci, yaşlısı, çocuğu Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin katılımıyla büyük bir rekora koştu.

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.

BAĞIŞ ŞOVU YAPIP PARAYI ÖDEMEYENLER VAR!

Kampanyanın üzerinden haftalarca geçmesine rağmen söz verilen yardım parasının sadece 74 milyar 200 milyon lirası AFAD'ın hesabına yatırıldı.