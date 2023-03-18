Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.03.2023 16:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2023 16:44
    ABONE OL

    Depremzedeler için bağış şovu yapıp parayı ödemeyenler yandı! Tek tek ifşa edilecekler

    Kahramanmaraşlı 7.7 ve 7.6'lık depremlere sonrası 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası ile 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış taahhüdü yapıldı. Ancak 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın şu ana kadar 74 milyar 200 milyon lirası yatırıldı. Televizyonda canlı yayına bağlanıp bağış sözü veren birçok kişi sonradan “Yanlışlıkla eski parayı telaffuz etmişim”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum” gibi bahanelere sığındı. Ödeme yapan kurum ve kuruluşlarının listesinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların “ifşa” edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

    Bağış şovu yapıp parayı ödemeyenler yandı!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası ile tarihe geçecek bir dayanışmaya imza atarken bazı vicdansızlar depremzedeleri şov aracı olarak kullandı!

    "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını" yurtiçi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.



    BAĞIŞ 115 MİLYARI GEÇTİ
    Dünyaya örnek olan kampanyada, depremzedeler için tam 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası bağı taahhüt edildi.

    Yardımseverler, AFAD ve Kızılay için 9 milyon 10 bin SMS göndererek kampanyaya destek verdi.

    15 Şubat'ta gerçekleştiren kampanyaya iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genci, yaşlısı, çocuğu Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin katılımıyla büyük bir rekora koştu.

    Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.

    BAĞIŞ ŞOVU YAPIP PARAYI ÖDEMEYENLER VAR!
    Kampanyanın üzerinden haftalarca geçmesine rağmen söz verilen yardım parasının sadece 74 milyar 200 milyon lirası AFAD'ın hesabına yatırıldı.

    AFAD TEK TEK ARADI
    Yatırılan paranın çok büyük miktarı ise kamu kurum ve kuruluşlarından geldi. 15 Şubat akşamı canlı yayınlanan televizyon programlarına bağlanarak kendisinin veya şirketinin reklamıyla şov yapan birçok isim söz verdiği yardım paralarını henüz yatırmadı. AFAD, yardım sözü veren, listede ismi geçen ve bugüne kadar parayı yatırmayanlar ile iletişime geçti. Ulaşılan bu kişiler ise farklı bahaneler öne sürdü. "Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım", "Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum", "Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım" ve "Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım" gibi gerekçeler sundukları öğrenildi.

        İFŞA EDİLECEKLER
        AFAD yetkilileri, yardım kampanyasına katılma sözü veren ve şu ana kadar ödeme yapmayanlarla iletişime geçtiklerini belirterek, "Bağış-yardım konusu isteğe bağlı, bir zorunluluk söz konusu değil. Söz verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor" dedi. AFAD'ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların ifşa edileceği belirtildi.

        O GECE ÇOK KONUŞULMUŞTU: PARAYI YATIRDI
        Öte yandan geceye damga vuran isimlerden biri de Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras olmuştu.

        Yayın sırasında Duras'ın 50 milyar TL Bağış yaptığı belirtilmiş, bu kadar büyük miktar herkesi şaşırtmıştı. Ancak daha sonra düzeltme yapılmıştı. Hamit Duras'ın 50 bin TL bağışlamayı taahhüt ettiği, ancak telefonla konuşulurken yanlış aktarıldığı ortaya çıkmıştı. Duras söz verdiği rakamı daha sonra artırarak 120 bin lira bağış yaptı. Bağış miktarı AFAD hesabına aktarıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İngiliz operasyonu belgelerle ortaya çıktı!
        Haberler Güncel Depremzedeler için bağış şovu yapıp parayı ödemeyenler yandı! Tek tek ifşa edilecekler
            loading
            SON DAKİKA