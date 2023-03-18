Depremzedeler için bağış şovu yapıp parayı ödemeyenler yandı! Tek tek ifşa edilecekler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası ile tarihe geçecek bir dayanışmaya imza atarken bazı vicdansızlar depremzedeleri şov aracı olarak kullandı!
"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını" yurtiçi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.
BAĞIŞ 115 MİLYARI GEÇTİ
Dünyaya örnek olan kampanyada, depremzedeler için tam 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası bağı taahhüt edildi.
Yardımseverler, AFAD ve Kızılay için 9 milyon 10 bin SMS göndererek kampanyaya destek verdi.
15 Şubat'ta gerçekleştiren kampanyaya iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genci, yaşlısı, çocuğu Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin katılımıyla büyük bir rekora koştu.
Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.
BAĞIŞ ŞOVU YAPIP PARAYI ÖDEMEYENLER VAR!
Kampanyanın üzerinden haftalarca geçmesine rağmen söz verilen yardım parasının sadece 74 milyar 200 milyon lirası AFAD'ın hesabına yatırıldı.
AFAD TEK TEK ARADI
Yatırılan paranın çok büyük miktarı ise kamu kurum ve kuruluşlarından geldi. 15 Şubat akşamı canlı yayınlanan televizyon programlarına bağlanarak kendisinin veya şirketinin reklamıyla şov yapan birçok isim söz verdiği yardım paralarını henüz yatırmadı. AFAD, yardım sözü veren, listede ismi geçen ve bugüne kadar parayı yatırmayanlar ile iletişime geçti. Ulaşılan bu kişiler ise farklı bahaneler öne sürdü. "Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım", "Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum", "Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım" ve "Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım" gibi gerekçeler sundukları öğrenildi.